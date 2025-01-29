В Госдуме РФ угрожают ядерной войной из-за возможности ликвидации Путина

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что любая подготовка к попыткам покушения на российского диктатора Владимира Путина будет означать движение к началу ядерной войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Вячеслав Володин призвал относиться серьезно к заявлениям американского журналиста Такера Карлсона о якобы подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена о попытке убийства Путина.

"Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен привлечены к ответственности. Нам всем нужно понять, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба", — заявил Володин.

После этого Володин пригрозил, что попытки ликвидации российского диктатора будут открывать возможность начать войну с применением ядерного оружия.

"Подготовка покушения на Путина, обсуждение этого – преступление. Самая серьезная угроза глобальной безопасности. Прямой путь начала ядерной войны", – пригрозил Володин.

По его словам, Байден и Блинкен не опровергли заявления Карлсона, что может якобы указывать на их правдивость о возможности устранения Путина. Также Володин утверждает, что якобы существует связь между попыткой покушения на Путина и со стрельбой в Трампа и Фицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский журналист Такер Карлсон рассказал о якобы попытке администрации Байдена убить Путина для создания хаоса.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на информацию, что Байден планировал ликвидацию российского диктатора Владимира Путина.