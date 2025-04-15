В Госдуме РФ призвали Каллас отдать под трибунал ООН из-за заявления о 9 мая

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что приезд европейских чиновников в Россию на 9 мая будет иметь последствия. На ее заявления отреагировал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, назвавший Каллас "отбитой русофобкой", которую следует подвергнуть трибуналу ООН.

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Вячеслав Володин негативно отреагировал на призывы Каи Каллас избегать визитов в страну-агрессорку, совершившую полномасштабное вторжение в Украину. Несмотря на многочисленные задокументированные преступления российской армии на войне в Украине, глава госдумы РФ называет "моральными ублюдками" именно европейских политиков.

"Моральные ублюдки. Глава Евродипломатии Каллас перешла на угрозы. Отбитая русофобка поставила ультиматум… потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия "Великой Победы". Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН", — заявил Володин.

Во время брифинга в ЕС Кая Каллас призвала избегать поездок в Россию на 9 мая.

"Многие министры сказали, что ЕС воспринимает серьезно поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия. Мы четко дали им это понять", — отметила Каллас.

Вместо этого, глава дипломатии ЕС призвала посетить Киев, чтобы продемонстрировать солидарность и готовность поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

В Кремле заявляют, что 17 мировых лидеров согласились приехать на 9 мая в Москву. Это самое большое количество иностранных лидеров после начала полномасштабного вторжения, которые приедут в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто из мировых лидеров приехал к Путину на парад 9 мая прошлого года.

Также "Комментарии" писали, что Украина призвала чиновников Европейского Союза приехать в Киев 9 мая.