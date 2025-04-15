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В Госдуме РФ призвали Каллас отдать под трибунал ООН из-за заявления о 9 мая

Вячеслав Володин назвал Каю Каллас "отбитой русофобкой" за призывы не ехать в Москву на 9 мая.

сегодня, 09:20
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Slava Kot

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что приезд европейских чиновников в Россию на 9 мая будет иметь последствия. На ее заявления отреагировал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, назвавший Каллас "отбитой русофобкой", которую следует подвергнуть трибуналу ООН.

В Госдуме РФ призвали Каллас отдать под трибунал ООН из-за заявления о 9 мая

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

Вячеслав Володин негативно отреагировал на призывы Каи Каллас избегать визитов в страну-агрессорку, совершившую полномасштабное вторжение в Украину. Несмотря на многочисленные задокументированные преступления российской армии на войне в Украине, глава госдумы РФ называет "моральными ублюдками" именно европейских политиков.

"Моральные ублюдки. Глава Евродипломатии Каллас перешла на угрозы. Отбитая русофобка поставила ультиматум… потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия "Великой Победы". Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН", — заявил Володин.

Во время брифинга в ЕС Кая Каллас призвала избегать поездок в Россию на 9 мая.

"Многие министры сказали, что ЕС воспринимает серьезно поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия. Мы четко дали им это понять", — отметила Каллас.

Вместо этого, глава дипломатии ЕС призвала посетить Киев, чтобы продемонстрировать солидарность и готовность поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

В Кремле заявляют, что 17 мировых лидеров согласились приехать на 9 мая в Москву. Это самое большое количество иностранных лидеров после начала полномасштабного вторжения, которые приедут в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто из мировых лидеров приехал к Путину на парад 9 мая прошлого года.

Также "Комментарии" писали, что Украина призвала чиновников Европейского Союза приехать в Киев 9 мая.



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