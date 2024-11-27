Депутат Государственной думы страны-агрессора РФ Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление Вооруженных Сил Украины якобы станет завершающим этапом для руководства Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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"Любая попытка контрнаступления ВСУ, если она действительно состоится, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским. Все попытки украинской армии приблизиться к России будут остановлены, враг уничтожен", — самоуверенно заявил Шеремет.

По словам российского депутата, контрнаступление Украины является "бессмысленной попыткой" создать видимость активности для западных стран. Он также заявил, что такие действия являются проявлением "агонии" и попыткой пойти ва-банк перед возможным политическим крахом.

Шеремет добавил, что Вооруженные Силы Украины несут значительные потери, а российская армия, по его словам, готова дать решительный отпор.

"Украинская сторона силой бросает своих бойцов на фронт, пытаясь оправдать инвестиции Запада", — заявил депутат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал контрнаступление Сил обороны. По его словам, победа невозможна без наступления, поскольку только оборона не дает стратегического преимущества.

Впрочем, эксперты советуют поднимать меньше шума вокруг возможного контрнаступления ВСУ. В этом контексте они напомнили 2023 год, когда многие начали говорить о контрнаступлении. Тогда все начали дискутировать, рассматривали разные варианты, направления, какие силы, средства, какая область, какой район, город будет освобожден и так далее. И чем все это закончилось? Поэтому если есть планы на контрнаступление, то все же такие планы нуждаются в тишине, считают эксперты.

По их мнению, до инаугурации Трампа контрнаступление точно не будет. А дальше все будет зависеть от первых решений президента США.



