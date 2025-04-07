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В Госдуме РФ сообщили, будет ли продолжено «энергетическое перемирие»

В Госдуме РФ заявили, что соглашение об «энергетическом перемирии» прописано очень плохо, потому что не предусматривает наказание за его нарушение

сегодня, 16:29
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Ткачик Олеся

Если договоренность между Украиной и Россией о взаимном отказе от атак на объекты энергетической инфраструктуры будет продолжена, условия этого соглашения должны быть существенно пересмотрены — в частности, в отношении ответственности в случае нарушения. В частности, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы страны-агрессора РФ по международным делам Алексей Чепа.

В Госдуме РФ сообщили, будет ли продолжено «энергетическое перемирие»

Госдума РФ

"К сожалению, мне кажется, что эта благородная инициатива [отказ от атак на энергоинфраструктуру] была недостаточно подготовлена. И, вероятно, она не сработала", – заявил российский политик.

По словам Чепы, Минобороны России ежедневно сообщает о якобы нарушении Киевом договоренностей по мораторию на удары по энергетическим объектам на территории РФ. По его мнению, это стало возможным из-за отсутствия четко прописанных последствий за нарушение соглашения.

Согласно сообщениям российского оборонного ведомства, только за последние сутки ВСУ якобы совершили шесть атак на энергообъекты в России.

Несмотря на это, по словам спикер Кремля Дмитрия Пескова, Россия, якобы, продолжает придерживаться обязательств и не наносит ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Пресс-секретарь кремлевского диктатора также заявил, что США был передан список объектов, якобы атакованных украинской стороной во время действия моратория. Москва ожидает реакции от Вашингтона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Песков обвинил Украину в том, что она якобы ежедневно "продолжает обстреливать" российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на такие удары. Более того, он утверждает, что мораторий на удары по украинским энергообъектам со стороны РФ продолжает действовать.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/04/07/25499618.shtml?updated
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