В Госдуме РФ увидели позитив в ударах беспилотников по России

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов положительно оценил удары украинских беспилотников по территории России. По его словам, это польза, которая научит Россию лучше отбивать массированные атаки.

Депутат госдумы РФ Андрей Картаполов

Андрей Картаполов принял участие в шоу российского пропагандиста Валерия Соловьева, где назвал российскую систему противовоздушной обороны лучшей в мире и в наративе риторики Кремля добавил, что подобных аналогов нет ни в одной стране.

Несмотря на то, что беспилотники атакуют и часто добиваются целей, о чем свидетельствует большое количество пораженных НПЗ и других объектов в РФ, Картаполов видит в этом позитив.

"Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО и лучше нашего ПВО нет вообще ни у кого. Нет ее, сегодня. А то, что иногда какой-то беспилотник долетает куда-то достаточно глубоко, это с одной стороны даже хорошо, потому что мы получаем опыт отражения массированных налетов", — сказал Картаполов.

Депутат госдумы РФ не в первый раз объясняет странным образом начатую Россией войну против Украины. Недавно Картаполов заявил , что Россия определила газотранспортную систему Украины приоритетной целью, ведь "американцы устраняют конкурентов" и якобы были причастны к подрыву "северных потоков", а также помогали в атаке на трубопровод турецкий поток.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ночью содрогалась от взрывов. Попадания беспилотников зафиксировали в Воронеже и нескольких областях РФ и на временно оккупированной территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что в России угрожают новым массированным ударом по Украине: говорят, он "будет неожиданным".