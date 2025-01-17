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В Госдуме РФ увидели позитив в ударах беспилотников по России

Российский депутат объяснил, в чем позитив для Москвы удары дронов по территории России.

сегодня, 15:05
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Автор:
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Slava Kot

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов положительно оценил удары украинских беспилотников по территории России. По его словам, это польза, которая научит Россию лучше отбивать массированные атаки.

В Госдуме РФ увидели позитив в ударах беспилотников по России

Депутат госдумы РФ Андрей Картаполов

Андрей Картаполов принял участие в шоу российского пропагандиста Валерия Соловьева, где назвал российскую систему противовоздушной обороны лучшей в мире и в наративе риторики Кремля добавил, что подобных аналогов нет ни в одной стране.

Несмотря на то, что беспилотники атакуют и часто добиваются целей, о чем свидетельствует большое количество пораженных НПЗ и других объектов в РФ, Картаполов видит в этом позитив.

"Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО и лучше нашего ПВО нет вообще ни у кого. Нет ее, сегодня. А то, что иногда какой-то беспилотник долетает куда-то достаточно глубоко, это с одной стороны даже хорошо, потому что мы получаем опыт отражения массированных налетов", — сказал Картаполов.

Депутат госдумы РФ не в первый раз объясняет странным образом начатую Россией войну против Украины. Недавно Картаполов заявил, что Россия определила газотранспортную систему Украины приоритетной целью, ведь "американцы устраняют конкурентов" и якобы были причастны к подрыву "северных потоков", а также помогали в атаке на трубопровод турецкий поток.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ночью содрогалась от взрывов. Попадания беспилотников зафиксировали в Воронеже и нескольких областях РФ и на временно оккупированной территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что в России угрожают новым массированным ударом по Украине: говорят, он "будет неожиданным".



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