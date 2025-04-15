Россия якобы предпринимает все необходимые шаги для скорейшей подготовки мирного соглашения по Украине, однако на международной арене присутствуют силы, стремящиеся затянуть или вовсе сорвать этот процесс, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Госдума РФ

По его словам, торможение мирных инициатив связано не с действиями Москвы, а с так называемой "партией войны", в которую он включает и президента Украины Владимира Зеленского.

"Поэтому не от России зависит затягивание, мы делаем все. Как пример, 18 марта мы сразу же прореагировали на мораторий по ударам энергетическими объектами. Украина это не соблюдает. И многие позиции зависят не от нас, а от контроля за соблюдением договоренностей", — сказал Чепа.

Комментируя угрозу новых санкций со стороны США, российский политик подчеркнул, что ограничительные меры останутся, а Вашингтон продолжит использовать их не только против России, но и в отношении третьих стран. По его мнению, это связано с желанием США получить преимущества в условиях недобросовестной конкуренции.

"Поэтому были санкции, будут санкции, и мы понимаем: будет мирное соглашение, не будет мирного соглашения, санкции, выгодные американскому бизнесу – они будут. Ситуация такая, мы на все эти заявления реагируем спокойно и действуем в рамках всех наших заявлений, которые были до начала "СВО". Наша задача – определиться с первопричинами этого конфликта и не допустить их впоследствии", — сказал депутат Госдумы страны-агрессора.

Помимо этого, Чепа назвал кощунством планы Владимира Зеленского собрать лидеров ЕС в Киеве 9 мая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти пригласили европейских чиновников 9 мая в Киев, чтобы продемонстрировать дипломатическую силу в противовес ежегодному военному параду российского диктатора Владимира Путина в Москве в тот же день.



