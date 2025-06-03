В России назвали два условия для новых переговоров в Стамбуле

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Slava Kot
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия согласится на новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, если Киев выполнит два условия. По его словам, Украина должна отказаться от ударов по аэродромам РФ и согласиться на короткое перемирие.
Алексей Чепа. Фото из открытых источников
Алексей Чепа в интервью российским СМИ прокомментировал возможность третьей встречи Украины и России на переговорах в Стамбуле. По его словам, Украина не должна больше осуществлять спецоперации подобную "Паутине", когда в России была атакована стратегическая авиация сразу на четырех аэродромах.
Также Чепа призвал Киев не повторять подрыв железных мостов в российском тылу, ответственность за которые Украина не взяла.
Другим условием для продолжения переговоров в Турции представитель Госдумы РФ назвал временное перемирие на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Чепа утверждает, что "от этого во многом будет зависеть не только срок третьего раунда, но и его содержание".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о требовании РФ по переговорам в Стамбуле, на которое Украина негласно согласилась с некоторыми нюансами.
Также "Комментарии" писали, что в России призвали расстрелять российских срочников после украинской атаки по аэродромам.
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