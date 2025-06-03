В России назвали два условия для новых переговоров в Стамбуле

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия согласится на новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, если Киев выполнит два условия. По его словам, Украина должна отказаться от ударов по аэродромам РФ и согласиться на короткое перемирие.

Алексей Чепа. Фото из открытых источников

Алексей Чепа в интервью российским СМИ прокомментировал возможность третьей встречи Украины и России на переговорах в Стамбуле. По его словам, Украина не должна больше осуществлять спецоперации подобную "Паутине", когда в России была атакована стратегическая авиация сразу на четырех аэродромах.

Также Чепа призвал Киев не повторять подрыв железных мостов в российском тылу, ответственность за которые Украина не взяла.

Другим условием для продолжения переговоров в Турции представитель Госдумы РФ назвал временное перемирие на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Чепа утверждает, что "от этого во многом будет зависеть не только срок третьего раунда, но и его содержание".

"Это очень важный момент и, возможно, даже один из ключевых. Сейчас инициатива на стороне Украины. Если они согласуют это решение и, что куда важнее, будут неукоснительно его соблюдать, если будут выработаны адекватные и рабочие механизмы контроля (прекращения огня), тогда, я думаю, можно будет говорить уже и об объявлении какой-то большей продолжительности", – сказал Чепа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о требовании РФ по переговорам в Стамбуле, на которое Украина негласно согласилась с некоторыми нюансами.

Также "Комментарии" писали, что в России призвали расстрелять российских срочников после украинской атаки по аэродромам.