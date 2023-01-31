В Госдуме России предлагают признать Лесю Украинку иноагентом и снести все ее памятники

В Госдуме РФ выдвинули новую абсурдную идею. Так, российский депутат Андрей Гурулев предложил присвоить Лесе Украинке статус иноагента и снести все ее памятники в стране. Соответствующее заявление он озвучил в интервью российским СМИ.

Памятник Леси Украинки в Москве (фото из открытых источников)

В своем заявлении депутат подверг критике россиян, которые, чествуя память погибших украинцев во время ракетного удара по жилому дому в Днепре, несли цветы и детские игрушки к памятнику Леси Украинки на Украинском бульваре в Москве.

"Это настоящий иноагент. Родилась и жила в Российской империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть жив?", — сказал он.

По словам Андрея Гурулева, у России есть много своих "орлов", которыми можно заменить памятник украинской поэтессы.

"Сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Орлы! Можно сделать памятник кому-то, кто особо отличился, скажем, в Соледаре. А можно вообще: Пригожин и несколько его бойцов. Главное — полет патриотической фантазии", — подытожил он.

Известно, что в Москве памятник Леси Украинки был установлен в 2006 году в рамках Дня города на Украинском бульваре. Скульптура выполнена в виде высокой бронзовой фигуры поэтессы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II. 6 ноября в Одессе начали подготовку к демонтажу памятника находящейся на одноименной площади российской императрице Екатерине II. Так что работы уже начались, коммунальщика замотали сооружение в черную пленку, а вокруг устанавливают высокий забор. В Одесском городском совете также подтвердили информацию о подготовке к демонтажу памятника.





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