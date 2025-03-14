В России скептически относятся к возможному перемирию с Украиной. Более того, как считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, России стоит быть готовой к возможным провокациям со стороны Украины после потенциального заключения мирного соглашения.

Госдума РФ

"Те, кто сегодня воспитан в духе национализма", не исчезнут и продолжат сотрудничать с английскими, французскими и американскими спецслужбами, готовясь к возможному реваншу или провокациям против России", — заявил депутат страны-агрессора.

По его мнению, России в любом случае нужно укреплять границы, увеличивать численность сотрудников пограничной службы и совершенствовать систему наблюдения на рубежах.

Водолацкий считает, что такие действия якобы позволит предотвращать любые провокации и попытки проникновения на территорию России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США. По его словам, одной из ключевых проблем остается механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия. Путин хочет, чтобы РФ гарантировали, что условия перемирия будут соблюдаться.

В то же время известно, что американцы уже заявили о том, что в современном мире очень просто отслеживать ситуацию на фронте и контролировать соблюдение перемирия.



