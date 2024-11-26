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В Госдуме сделали циничное заявление об ударе «Орешником» по Днепру

В Госдуме РФ назвали вполне оправданным удар «Орешником» по Днепру

сегодня, 12:58
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Ткачик Олеся

Депутаты всех пяти фракций Госдумы России высказали совместную позицию по применению баллистической ракеты средней дальности "Орешник", назвав это необходимым ответным шагом на действия Запада, которые якобы способствуют эскалации конфликта.

В Госдуме сделали циничное заявление об ударе «Орешником» по Днепру

Ракета Орешник

"Учитывая выступления представителей всех политических фракций по вопросу применения нового оружия, [мы] едины во мнении, что его использование было необходимым. Это стало результатом обостряющих ситуацию действий, разжигающих гонку вооружений и напряжение со стороны США и лидеров ряда европейских стран", – отметил Володин.

При этом известно, что 21 ноября кремлевский диктатор Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов по объектам на территории России, совершенным американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. В своей речи он сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия нанесла удар по военному заводу "Южмаш" в Днепре с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия, вероятно, не сможет запустить серийное производство новых баллистических ракет "Орешник", заявил авиационный эксперт Валерий Романенко, отметив, что эти ракеты будут в основном использовать как инструмент психологического давления и запугивания. ракеты производят лишь в небольшом количестве, несколько единиц в год. Основной проблемой является ограниченная производственная мощность. Он также отметил, что стоимость одной ракеты "Орешник" достигает около 40 миллионов долларов.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/11/26/24476107.shtml?updated
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