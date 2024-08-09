На фоне событий в Курской области вопрос о новой мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в повестке дня не стоит, сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Мобилизация в России

По его словам, "такой вопрос не стоит", так как у России "достаточно сил". Депутат сообщил, что на службе в Вооруженных силах РФ находится около 700 тысяч контрактников и по этой причине необходимости в мобилизации в настоящее время нет.

"В ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник генерального штаба", — сказал Заварзин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию в Курской области. Она стала полной неожиданностью для врага. Впрочем, по информации западных СМИ, якобы российская разведка предупреждала военных, что Украина готовит вторжения. Но якобы начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов ее серьезно нет воспринял и не доложил Путину. Как результат, Россия оказалась полностью не готовой к вторжению ВСУ, которые начали занимать российские села.

При этом есть информация о том, что, возможно, операцию в Курской области спланировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Что-то подобное он планировал, когда ВСУ с блеском отбили оккупированные территории в Харьковской области.

В то же время в Украине уже предлагают России свой мирный план. Например, для скорейшего мирного разрешения конфликта по дипломатическому пути, кремлевская хунта должна немедленно вывести российские войска с территории Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей в пределах административных границ этих территориальных единиц. А также выйти из ШОС и ОДКБ.





