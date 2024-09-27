В Госдуме сказали, через сколько времени война в Украине будет завершена

В России отреагировали на слова президента Сербии Александра Вучича о том, что война в Украине может быть завершена по "корейскому сценарию". В частности, депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что такой сценарий завершения войны стал бы для РФ "стратегической ошибкой".

Война в Украине

"Дело в том, что корейский сценарий предполагает разделение территорий по неопределенному контуру и приостановку боевых действий. Это было бы выгодно Западу: провести ту самую условную линию, поделив территории на Россию и Украину, чтобы сохранять уровень напряженности на границе с нашей страной, и трансформировать происходящее в замороженный конфликт", — заявил депутат страны-агрессора.

Он заявил, что якобы нельзя давать Украине передышку в войне, чтобы она смогла накопить силы и средства. Депутат уверен, что Запад вооружит Украину "до зубов", и даже если пообещает этого не делать, то все равно сделает, и верить ему нельзя.

Депутат также прокомментировал слова главы Сербии о том, что война в Украине может продлиться еще 10 лет. По его словам, в этом вопросе неправильно говорить о каких-то временных рамках. Он добавил, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены цели "специальной военной операции".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Сербии Александр Вучич предположил, что война в Украине может завершиться по так называемому "корейскому сценарию", когда после завершения активных боевых действий конфликт останется нерешенным на долгие годы. По его словам, борьба будет за каждую деревню и каждый город, и она будет становиться все более ожесточенной и все сильнее. Будет достигнут "корейский сценарий", и потом это продлится 10, 20, 30, 50 лет без окончательного решения.



