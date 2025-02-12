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В Госдуме восхитились заявлениями главы Пентагона и оценили возможность прекращения войны

В Госдуме одобрили слова главы Пентагона о том, что Украине не сможет вернуться к своим границам

сегодня, 18:19
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Ткачик Олеся

В Госдуме страны-агрессора России отреагировали на заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности вступления Украины в НАТО и возврата к границам до 2014 года. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, такие заявления якобы могут стать "холодным душем" для президента Владимира Зеленского.

В Госдуме восхитились заявлениями главы Пентагона и оценили возможность прекращения войны

Госдума РФ

При этом российский депутат заявил, что оценки Хегсета относительно ситуации на поле боя, включая якобы невозможность возврата к границам 2014 года и призрачные перспективы вступления Украины в НАТО, выглядят достаточно реалистично.

Помимо этого, Слуцкий добавил, что провозглашенные приоритеты по содействию достижению устойчивого мира в украинском конфликте внушают осторожный, но оптимизм, однако все зависит от условий и деталей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны США Пит Хегсет в своем выступлении на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины подчеркнул, что для действенных переговоров с Москвой Киеву "нереалистично" ожидать возвращения границ 2014 года и членства в НАТО. Он также добавил, что при любых вариантах гарантий безопасности американских войск в Украине не будет, а помощь Киеву должна быть вопросом Европы, в то время как США сосредоточится на Китае и защите собственных границ.

Глава Пентагона заявил, что обеспечение европейской безопасности должно быть императивом для европейских членов НАТО. В рамках этого Европа должна предоставить подавляющую часть будущей летальной и нелетальной помощи Украине.

Также "Комментарии" рассказывали, что Захарова заявила о том, что в НАТО "уже выбросили Украину в утиль".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/02/12/25071464.shtml
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