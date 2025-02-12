В Госдуме страны-агрессора России отреагировали на заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности вступления Украины в НАТО и возврата к границам до 2014 года. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, такие заявления якобы могут стать "холодным душем" для президента Владимира Зеленского.

Госдума РФ

При этом российский депутат заявил, что оценки Хегсета относительно ситуации на поле боя, включая якобы невозможность возврата к границам 2014 года и призрачные перспективы вступления Украины в НАТО, выглядят достаточно реалистично.

Помимо этого, Слуцкий добавил, что провозглашенные приоритеты по содействию достижению устойчивого мира в украинском конфликте внушают осторожный, но оптимизм, однако все зависит от условий и деталей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны США Пит Хегсет в своем выступлении на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины подчеркнул, что для действенных переговоров с Москвой Киеву "нереалистично" ожидать возвращения границ 2014 года и членства в НАТО. Он также добавил, что при любых вариантах гарантий безопасности американских войск в Украине не будет, а помощь Киеву должна быть вопросом Европы, в то время как США сосредоточится на Китае и защите собственных границ.

Глава Пентагона заявил, что обеспечение европейской безопасности должно быть императивом для европейских членов НАТО. В рамках этого Европа должна предоставить подавляющую часть будущей летальной и нелетальной помощи Украине.

Также "Комментарии" рассказывали, что Захарова заявила о том, что в НАТО "уже выбросили Украину в утиль".



