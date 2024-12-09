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В Госдуме выдали порцию угроз в адрес сирийских повстанцев: расставили «красные линии»

В Госдуме РФ обещают наказать сирийских повстанцев, если они возьмут под контроль российские военные базы

сегодня, 13:00
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Ткачик Олеся

Сирийские оппозиционные силы получат жесткий ответ в случае попыток атаковать российские военные базы на территории Сирии. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в комментарии для журналистов.

В Госдуме выдали порцию угроз в адрес сирийских повстанцев: расставили «красные линии»

Госдума РФ

"Что касается оппозиции, они знают, что если они на базы полезут, то они получат по соплям", — подчеркнул Картаполов.

Он подчеркнул, что российские военные якобы продолжают выполнять задачи в соответствии с приказами президента РФ, а их безопасность на базах Сирии обеспечена. По его словам, никаких отрезанных от баз военных частей нет, а все проблемные вопросы решены.

"Наши противники и так называемые бывшие партнеры, конечно, хотели бы, чтобы российские базы в Сирии не были. Но этого не произойдет", — самоуверенно заявил российский депутат.

Ранее стало известно, что в ночь на 8 декабря сирийская оппозиция захватила Дамаск, объявив о завершении правления президента Башара Асада. Как сообщает Reuters , сирийская армия подтвердила, что власти Асада закончились.

Башар Асад принял решение покинуть пост главы государства и уехать из Сирии, поручив осуществить передачу власти мирным путем. Позже в Кремле сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где ему предоставили убежище по гуманитарным соображениям.

Также стало известно, что сирийская оппозиция установила контроль над провинцией Латакия, где находятся российские военные базы. Несмотря на это, базы в Тартусе и Хмеймиме продолжают работать в обычном режиме. Боевики вошли на территорию городов Тартус и Джебла, однако не проникли на контролируемые российскими военными объекты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что падение сирийского режима — это "плюха" России, считает нардеп Владимир Арьев. По его мнению, речь идет о большом позоре России, когда надувание щек завершилось максимально унизительно.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/12/09/24580508.shtml?updated
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