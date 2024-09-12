В Госдуме страны-агрессора отреагировали на планы США разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Более того, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал такие намерения "сумасшествием". Он также традиционно заявил, что если такое решение будет принято, то оно точно "не останется без ответа".

США и РФ

Белик заявил, что якобы Соединенные Штаты заигрались во "властителей мира" и одержимы желанием мирового господства. По его словам, Вашингтон якобы стремится к достижению этой цели и используя Украину в своих интересах. По мнению российского депутата, Штаты перешли уже всякие границы.

"Их новые намерения лишь подтверждают, что на адекватный и конструктивный диалог с нашей страной они не способны, а отношения между Москвой и Вашингтоном достигли критической отметки", — заявил политик страны-агрессора.

Белик считает, что якобы к подобным решениям Соединенные Штаты подталкивает сложившаяся в зоне проведения "специальной военной операции" ситуация. Он заявил, что якобы "на фоне успеха" российской армии Вашингтон идет на "безумные выходки", которые будут иметь серьезные последствия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как РФ получила баллистические ракеты из Ирана появилось мнение, что США и Британия разрешат использовать их оружие для того, чтобы наносить удары вглубь России. При этом, ожидалось, что возможно, о таком решении Госсекретарь Энтони Блинкен объявит во время экстренного визита в Киев, но этого не произошло. По информации западных СМИ, такая позиция очень разочаровала президента Зеленского.



