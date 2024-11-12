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В Госдуме заявили, что Трамп может остановить войну в Украине до инаугурации и назвали условие

В Госдуме считают, что Трамп сможет быстро остановить войну, если увяжет свой мирный план с российским

сегодня, 13:37
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Ткачик Олеся

У новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа есть все возможности, чтобы способствовать прекращению войны в Украине еще до его инаугурации, заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы страны-агрессора по международным делам Алексей Чепа.

В Госдуме заявили, что Трамп может остановить войну в Украине до инаугурации и назвали условие

Дональд Трамп

Правда, по его словам, для того, чтобы мирный план Трампа был эффективным, нужно всего ничего – просто увязать его с российским видением завершения войны.

"Сейчас команда Трампа вырабатывает план урегулирования. И, если он будет увязан с нашим планом, то Трампу, действительно, удастся способствовать установлению мира еще до своей инаугурации", — отметил российский депутат.

При этом Чепа заявил, что сейчас Трамп имеет массу возможностей, чтобы надавить на своего предшественника, Джо Байдена, и несмотря на отсутствие юридических полномочий решать внешнеполитические вопросы до инаугурации в январе 2025 года.

При этом известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно рассказывал, на каких условиях он готов завершить войну в Украине. Среди прочего он требует отказ Украины от членства в НАТО и признания так называемых "реалий на земле". Диктатор считает, что Киев должен отдать РФ всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым. Помимо этого, Путин требует радикального сокращения украинской армии и ее фактического разоружения. Также он хочет, чтобы российскому языку был предоставлен статус второго государственного в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на данный момент так называемый мирный план Трампа категорически не устраивает Россию, впрочем, Украину тоже.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/11/12/24366883.shtml?updated
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