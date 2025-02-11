В Госдуме заявили о прогрессе в вопросе переговоров по Украине

В Госдуме страны-агрессора России рассказали о том, как идет переговорный процесс по вопросу прекращения войны в Украине. В частности, как заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа, в этом переговорном процессе по Украине якобы уже наметился прогресс. По мнению российского депутата, это связано в тем, что в Соединенных Штатах стали прорабатывать возможные пути к миру.

Госдума РФ

"Я думаю, что прогресс есть. Прогресс связан с тем, что так много не говорилось длительное время о необходимости мирных переговоров, на чем всегда настаивала Россия. Прогресс есть в том, я уверен, что американцы пытаются тщательнее проработать этот план мирного урегулирования", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

При этом Чепа напомнил, что спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует обсудить конфликт с членами НАТО, а затем и с президентом Владимиром Зеленским.

По мнению депутат Госдумы, мирный процесс активно идет и дает определенные результаты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ведет переговоры с Украиной и РФ относительно прекращения войны. При этом он рассказал, что имел разговор с кремлевским диктатором. Впрочем, Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, подчеркнув, что может о чем-то не знать. Есть мнение, что Кремль не подтверждает разговор с Трампом, так как он, возможно, не был успешным для Путина, и он не может заявить своему народу о победах. Тем не менее, после сегодняшнего ракетного удара по Украине, в Офисе президента сообщили, что Кремль очень четко продемонстрировал Трампу, что мир его абсолютно не интересует.



