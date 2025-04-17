В сети появилось видео, на котором актер Ван Дамм заявил, что хочет приехать в Россию и поговорить с Путиным "о счастье".

Ван Дамм и Путин

В частности, в ролике Жан-Клод Ван Дамм сидит рядом с бывшим нардепом от "Партии регионов" Александром Онищенко, который еще в 2016 году сбежал из Украины. Известно, что политика подозревают в коррупции и государственной измене.

"Привет, мистер Владимир Путин, как твои дела? В любом случае я собираюсь в Россию, если будет ваша просьба, на вашу Родину. Мы не будем говорить о политике, только о мире, спорте и счастье. Мы любим тебя", — потом актер повернулся к Онищенко и сказал, что он также любит Путина, на что тот кивнул.

"Большой поцелуй для России, большой поцелуй для Путина и его семьи, да?" — закончил свой спич актер.

В то же время на видео с Ван Даммом отреагировали в Госдуме. В частности, депутат Елена Драпеко заявила, что не стоит придавать значения заявлениям американского актера, заявившего о желании посетить Россию в качестве "посла мира".

Драпеко назвала Ван Дамма перебежчиком, которого не стоит пускать на порог. Она уверена, что голливудскую звезду никто не подпустит к президенту России Владимиру Путину.

"Они скажут все, что им в рот вложат. Вряд ли Ван Дамм является самостоятельной личностью. Продюсеры велели — и он любил Украину, сейчас переменился ветер — стал любить Россию", — заявила депутат Госдумы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ван Дамм превратился в звезду, которую с возрастом перестали узнавать. Известный своими ролями в боевиках 80-х и 90-х, Жан-Клод Ван Дамм также испытал изменения не только в карьере, но и во внешности. После многих лет в кино и спорте, его физический вид заметно изменился.



