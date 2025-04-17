В Госдуме жестко «опустили» Ван Дамма, который признался Путину в любви

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Ткачик Олеся
В сети появилось видео, на котором актер Ван Дамм заявил, что хочет приехать в Россию и поговорить с Путиным "о счастье".
Ван Дамм и Путин
В частности, в ролике Жан-Клод Ван Дамм сидит рядом с бывшим нардепом от "Партии регионов" Александром Онищенко, который еще в 2016 году сбежал из Украины. Известно, что политика подозревают в коррупции и государственной измене.
"Большой поцелуй для России, большой поцелуй для Путина и его семьи, да?" — закончил свой спич актер.
В то же время на видео с Ван Даммом отреагировали в Госдуме. В частности, депутат Елена Драпеко заявила, что не стоит придавать значения заявлениям американского актера, заявившего о желании посетить Россию в качестве "посла мира".
Драпеко назвала Ван Дамма перебежчиком, которого не стоит пускать на порог. Она уверена, что голливудскую звезду никто не подпустит к президенту России Владимиру Путину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ван Дамм превратился в звезду, которую с возрастом перестали узнавать. Известный своими ролями в боевиках 80-х и 90-х, Жан-Клод Ван Дамм также испытал изменения не только в карьере, но и во внешности. После многих лет в кино и спорте, его физический вид заметно изменился.
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