В Грозном произошла серия взрывов: дроны атаковали «жирные цели» (ВИДЕО)

Уже второй раз на неделю Грозный, столицы Чечни, оказался под ударом дронов. Российские телеграм-каналы сообщают, что в районе города упало два беспилотника.

Атака дронов на Грозный

При этом местные СМИ сообщают, что Грозный был под атакой дронов. Как сообщают очевидцы, взрывы прогремели около 7:45 по местному времени (6:45 по Киеву). Перед взрывом жители слышали звук беспилотника, а впоследствии СМИ опубликовали и видео, вероятно, с одним из них.

Также российские телеграм-каналы сообщают, что целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк. В сети появилось видео, на котором видно, как начиненный взрывчаткой беспилотник летит над Грозным и попадает в цель. Размеры беспилотника, по словам свидетелей, сопоставимы с небольшим самолетом. Непосредственно перед падением дрона очевидцы слышали звуки интенсивной стрельбы, что может свидетельствовать о попытках отразить атаку. Однако сбить аппараты, судя по всему, не удалось.

Чеченские власти пока атаку не комментировали.

"Дон-дон будет в ярости и прикажет своим кунакам снять еще два страшных Тик-тока, как они расстреливают рельсы и побеждают кусты! В Грозном, Чечня, сегодня утром случился прилет БПЛА. В городе слышны взрывы и стрельба в попытках сбить "птичку", — отметил военный Кирилл Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что дроны прилетели в Чечню 12 декабря. Эту информацию лично подтвердил Рамзан Кадыров. Он сообщил, что над зданием полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД в Чечне был сбит дрон. Его обломки упали на здание и вызвали пожар. Глава Чечни добавил, что серьезных повреждений здание не получило, а дрон сдетонировал в воздухе. Кадыров традиционно обвинил Украину в атаке на объекты в Чечне и пообещал мощную месть. Кадыров заявил, что якобы резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу.



