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В ГУР прогнозируют новые испытания для путинского режима: что ждет РФ

Андрей Юсов заявил, что у разведки есть данные о возможной подготовке новых мятежей в России

сегодня, 17:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинская разведка обладает информацией о том, что в России могут готовить новые мятежи после того, как бунт организовал главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

В ГУР прогнозируют новые испытания для путинского режима: что ждет РФ

Мятеж в России. Фото из открытых источников

Обсуждая тему новых мятежей в России представитель разведки отметил, что такие данные есть, но еще не пришло время о них говорить более конкретно.


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"Зачем мы сейчас будем делиться этими данными? Мы же понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу", — отметил Андрей Юсов.

Стоит отметить, в июне закончилась провалом попытка бунта со стороны главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Несмотяр на то, что ему в итоге удалось договориться с российским диктатором Путиным, его главные требования по отставке министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова так и не были услышаны и выполнены.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Беларусь прибыла уже 9-я колонна ЧВК "Вагнер", наемники которой перемещаются туда после договорняка между Пригожиным и Путиным по итогам июньского мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Сам Пригожин выступил перед своими наемниками в Беларуси. Рассказывал о позоре, который регулярная армия РФ переживает на фронте в Украине, заявил о нежелании участвовать в этом, анонсировал отлет части вагнеровцев в Африку, а также перенаправление части на обучение белорусской армии. В свою очередь, ВСУ укрепляют украино-белорусскую границу, готовясь к возможным провокациям вагнеровцев. Что можно на данный момент, спустя почти месяц после бунта, сказать о ситуации с пригожинской ЧВК? Кому и какие риски сейчас несут вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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