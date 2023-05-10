В игру вступил Патрушев: стало известно о реакции Путина на оскорбления и заявления Пригожина

Власти Кремля пока еще не решили судьбу главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина , потому что теперь его потенциалом будто интересуются представители силовых элит, которые близки к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Об этом сообщает Telegram-канал Генерал СВР , основателем которого является экс-генерал Службы внешней разведки РФ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как здесь сообщают, после парада 9 мая Путину сделали доклад о видео Пригожина, где руководитель "вагнеровцев" унижает российского президента, называя его "оконченным му**ом".

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"Прочитав предоставленные распечатки с цитатами Пригожина, Путин, по словам очевидцев, угрюмо сказал: "Когда он уже заткнется. Завел [идиота] на свою голову", — говорится в сообщении.

Как далее информирует "Генерал СВР", ближайшие в окружении Путина якобы уже некоторое время предлагают ему решить проблемы с Пригожиным обычным способом, но "потенциал главы ЧВК разглядела часть силовой элиты, близкой к секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву".

"Пока судьба Пригожина не решена. Вечером президент почувствовал слабость и вызвал дежурных медиков, которые находились с ним дольше обычного, и ушли после того, как он заснул. Слабый стал дедушка, и перенервничал", — резюмируют представители канала.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Пригожин критикует российское командование. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подверг критике руководство российской армии из-за недостаточной поддержки своих наемников под Бахмутом обещанными ранее боеприпасами. Пригожин утверждает, что сможет взять украинский город Бахмут, если ему предоставят достаточное количество боеприпасов. Однако, по словам владельца группы "Вагнера", Москва отказалась от предыдущих обещаний.