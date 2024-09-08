logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Иране цинично прокомментировали поставку ракет своему союзнику России
commentss НОВОСТИ Все новости

В Иране цинично прокомментировали поставку ракет своему союзнику России

В Иране похвастались, что они успешно обходят санкции и поставляют ракеты и шахеды в Россию

сегодня, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани, член комитета по национальной безопасности и внешней политике, подтвердил поставки баллистических ракет в Россию, в частности, об этом заявил в интервью иранскому изданию Didban Iran.

В Иране цинично прокомментировали поставку ракет своему союзнику России

Иран и РФ

Ардестани отметил, что Иран заключает бартерные соглашения с Россией, обменивая ракеты и беспилотники на сою и пшеницу.

"Мы вынуждены прибегать к бартеру для обеспечения наших потребностей, таких как импорт соевых бобов и пшеницы. Часть сделок включает в себя поставки ракет, а другая часть — военных беспилотников в Россию", — сказал Ардестани.

Он добавил, что для Ирана поставки оружия России не являются чем-то необычным, поскольку страна уже поддерживает "Хезболлу", ХАМАС и шиитское ополчение в Ираке "Хашд аш-Шааби". Иран не боится возможных санкций из-за сотрудничества с Москвой.

"Хуже, чем сейчас, уже быть не может. Мы даем ракеты "Хезболли", ХАМАСу и Хашд аш-Шааби, так почему бы не дать их России? — объяснил Ардестане. — Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции из-за нашего" партнерство с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают оружие Украине.

Впрочем, официально в Иране опровергают поставку ракет в РФ. В частности, спикер МИД Ирана Насер Канаани заявил, что сообщения о поставках ракет являются политически мотивированными и безосновательными, направленными на дискредитацию Ирана.

"Фундаментальный и заявленный подход Исламской Республики Иран в отношении конфликта в Украине остается последовательным и неизменным, — подчеркнул он. — Неоднократные заявления об отправке баллистических ракет в Россию продиктованы политическими целями и мотивами некоторых западных стран и абсолютно безосновательны".

Дипломат отметил, что обычное военное сотрудничество между Ираном и Россией продолжалось и до начала войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США подтвердили поставку иранских ракет России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/199409-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%
Теги:

Новости

Все новости