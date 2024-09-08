В Иране цинично прокомментировали поставку ракет своему союзнику России

Иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани, член комитета по национальной безопасности и внешней политике, подтвердил поставки баллистических ракет в Россию, в частности, об этом заявил в интервью иранскому изданию Didban Iran.

Иран и РФ

Ардестани отметил, что Иран заключает бартерные соглашения с Россией, обменивая ракеты и беспилотники на сою и пшеницу.

"Мы вынуждены прибегать к бартеру для обеспечения наших потребностей, таких как импорт соевых бобов и пшеницы. Часть сделок включает в себя поставки ракет, а другая часть — военных беспилотников в Россию", — сказал Ардестани.

Он добавил, что для Ирана поставки оружия России не являются чем-то необычным, поскольку страна уже поддерживает "Хезболлу", ХАМАС и шиитское ополчение в Ираке "Хашд аш-Шааби". Иран не боится возможных санкций из-за сотрудничества с Москвой.

"Хуже, чем сейчас, уже быть не может. Мы даем ракеты "Хезболли", ХАМАСу и Хашд аш-Шааби, так почему бы не дать их России? — объяснил Ардестане. — Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции из-за нашего" партнерство с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают оружие Украине.

Впрочем, официально в Иране опровергают поставку ракет в РФ. В частности, спикер МИД Ирана Насер Канаани заявил, что сообщения о поставках ракет являются политически мотивированными и безосновательными, направленными на дискредитацию Ирана.

"Фундаментальный и заявленный подход Исламской Республики Иран в отношении конфликта в Украине остается последовательным и неизменным, — подчеркнул он. — Неоднократные заявления об отправке баллистических ракет в Россию продиктованы политическими целями и мотивами некоторых западных стран и абсолютно безосновательны".

Дипломат отметил, что обычное военное сотрудничество между Ираном и Россией продолжалось и до начала войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США подтвердили поставку иранских ракет России.



