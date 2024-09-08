В Иране цинично прокомментировали поставку ракет своему союзнику России

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани, член комитета по национальной безопасности и внешней политике, подтвердил поставки баллистических ракет в Россию, в частности, об этом заявил в интервью иранскому изданию Didban Iran.
Иран и РФ
Ардестани отметил, что Иран заключает бартерные соглашения с Россией, обменивая ракеты и беспилотники на сою и пшеницу.
Он добавил, что для Ирана поставки оружия России не являются чем-то необычным, поскольку страна уже поддерживает "Хезболлу", ХАМАС и шиитское ополчение в Ираке "Хашд аш-Шааби". Иран не боится возможных санкций из-за сотрудничества с Москвой.
Впрочем, официально в Иране опровергают поставку ракет в РФ. В частности, спикер МИД Ирана Насер Канаани заявил, что сообщения о поставках ракет являются политически мотивированными и безосновательными, направленными на дискредитацию Ирана.
Дипломат отметил, что обычное военное сотрудничество между Ираном и Россией продолжалось и до начала войны в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США подтвердили поставку иранских ракет России.
Новости