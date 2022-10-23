В Иркутске на жилой дом упал российский истребитель СУ (ВИДЕО)



















По предварительным данным, в Иркутске на жилой двухэтажный дом упал российский истребитель СУ. Такое сообщение обнародовал губернатор Иркутской области России Игорь Кобзев на своей странице в Telegram .

В Иркутске упал российский истребитель. Фото с открытых источников

По информации, предоставленной губернатором, известно, что дом находился на улице Пржевальского. Истребитель имел категорию СУ-30. В настоящее время военные и пожарные подразделения выехали на место падения. Российские власти сообщили о смерти обоих пилотов, жертвы среди мирного населения отсутствуют.

По информации украинского корреспондента Андрея Цаплиенко и жителей Иркутска, два самолета СУ-30 принимали участие в полетах над городом. Один из истребителей успешно сел на базе, в то время как другой продолжал полет, а экипаж в течение 20 минут не отвечал на сообщение.

Поэтому второму истребителю снова пришлось подняться в воздух и проверить пилота самолета, который был без связи. Когда пилоты приблизились, заметили своих коллег в соседнем самолете, которые свесили головы, вероятно летчики задохнулись в авиационной машине. После того, как горючее закончилось, российский истребитель упал на один из домов города.

Видео с последствиями падения истребителя СУ-30 в один из Иркутских домов можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о россиянах, которые снова украли украинскую бытовую технику. На кадрах, обнародованных украинским депутатом ВР, видно, как российские военные выносят стиральную машинку из украинского дома.



Также "Комментарии" писали о россиянине, который был в украинском плену, но вернулся снова на фронт. Теперь его родные сообщили о смерти жителя Бурятии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!