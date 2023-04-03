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В ISW рассказали, как Кремль может использовать убийство Татарского

Эксперты ISW считают, что Кремль может использовать убийство Татарского для усиления цензуры в РФ

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские власти могут использовать убийство махрового пропагандиста, ненавистника украинцев, "военкора" Владлена Татарского для того, чтобы усилить цензуру в российском обществе. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, как Кремль может использовать убийство Татарского

Кремль. Фото: из открытых источников

По мнению аналитиков ISW, с этими же целями в марте 2023 года ФСБ проводила рейды в барах Москвы и Санкт-Петербурга, начатые на основании обвинений в том, что лица в этих барах оказывают финансовую помощь ВСУ и вовлекают несовершеннолетних в "антиобщественные действия".


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Тогда президент РФ Владимир Путин дал указание ФСБ усилить контрразведывательные меры и пресечь распространение проукраинской идеологии. Возможно, что это громкое убийство отпугнет людей от посещения подобных мероприятий. Эта атака также может быть попыткой властей запугать других блогеров, связанных с ЧВК "Вагнера".

Также эксперты обращают внимание на другие ключевые выводы.

Войска РФ продолжали ограниченные атаки по линии Сватово-Кременная.

Оккупанты продолжали наступление на Бахмут и его окрестности. Российские войска, вероятно, захватили завод АЗОМ на севере Бахмута, 2 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по заводу.

Украинские военные нанесли удар HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе Запорожской области, что стало третьим ударом по городу за последнюю неделю.

Министерство обороны Великобритании оценило, что значительная часть из 200 тысяч потерь России в Украине связана с плохой дисциплиной и обучением вне боевых действий, в том числе из-за чрезмерного употребления алкоголя.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-2-2023
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