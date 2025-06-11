Десятки израильтян и россиян развернули гигантский российский триколор в одном из парков Тель-Авива в канун Дня России, передает прокремлевское издание РИА-Новости.

В Тель-Авиве развернули огромный триколор РФ

По словам организаторов акции, площадь полотнища с флагом составляет 600 квадратных метров. Активисты скандировали: "Россия! Россия!" Участники акции также записали видеопоздравления в честь праздника страны-агрессорки для российских оккупантов, которые воюют на территории Украины.

День России был установлен 11 июня 1992 г. постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году Ельцин в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальное изменение названия праздника произошло в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 11 июня российские захватчики атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли три человека, еще 57 получили ранения, в том числе 8 детей. Сильные повреждения получили жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40. Россияне направили 17 беспилотников-камикадзе типа "Шахед" по жилым районам Харькова. Терехов сообщил о прямых попаданиях в многоэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, общественный транспорт и промышленные объекты. В результате обстрелов начались пожары в жилых квартирах, разрушены крыши зданий, выгорели автомобили, взрывной волной выбиты окна. Ударом повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.