В каких границах Россия признает Украину: ответ Путина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Москва признавала Украину в границах 1991, но только при условии ее нейтралитета. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил на ежегодном заседании клуба Валдай в Сочи.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Курс Украины на Североатлантический альянс, по мнению диктатора, является нарушением заключенных после распада СССР договоренностей.

"Мы всегда признавали Украину в границах в рамках договоренностей после распада СССР. Но в декларации также отмечено, что Украина является нейтральным государством. На этой базе мы признавали и границы. Украинское руководство изменило положение и решило вступить в НАТО. А мы так не договаривались", – высказался Путин.

Он также в очередной раз назвал "государственным переворотом" Оранжевую революцию и Революцию Достоинства в Украине.

В то же время, решение "Донбасса и Новороссии" о "суверенитете", по его мнению, вполне легитимно: они, мол, имели право принять решение, а РФ — их поддержать.

Владимир Путин подчеркнул, что для прекращения войны Украина должна пойти на соглашение, которое фактически дублирует Стамбульские договоренности: аннексированные Россией регионы должны остаться в ее составе, а Киев должен гарантировать, что Украина будет оставаться в нейтральном статусе. При этом диктатор подчеркнул, что Киев должен признать те реалии, которые есть сегодня, то есть признать смещение линии фронта и фактическую утрату своих территорий, которые сегодня захвачены Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" - ни Донбасс, ни Крым, ни Украина в целом не нужны в России никому, кроме диктатора Владимира Путина и его банды, которая у власти, считает военный Дмитрий Бабкин. Миссия поглощения Украины для них, говорит военный, только инструмент для сохранения власти. Впрочем, добавляет он, стоимость этой авантюры они недооценили, а сейчас все для них зашло в такой тупик, из которого для них воду нет.



