В Кремле боятся злобы из-за решения Латвии по использованию и ограничению влияния русского языка в стране. Так представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что " новая попытка Латвии запретить общение на русском языке является позором и проявлением неонацизма".

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Представительница Лаврова начала повторять хорошо заготовленные фразы из методик Кремля.

Захарова заявила, что запрет на использование любого языка на своей территории – это настоящий позор для любого правового государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Латвии назвали истинную цель Путина на переговорах . Российский диктатор Владимир Путин постарается достичь на мирных переговорах того, чего ему не удалось достичь в войне против Украины. А именно – ослабить Соединенные Штаты и возобновить контроль над Украиной. Такое заявление в интервью "Associated Press" сделала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Министр напомнила, что Россия, которая имеет население 140 миллионов, смогла получить контроль над менее 20% Украины с населением 40 миллионов. Путин за все время не смог ослабить США и военный союз НАТО.

"Поэтому когда дело доходит до поиска мира, я думаю, что трудности связаны с россиянами, потому что россияне – это те, кто хочет ослабить власть США, и кто хочет ослабить США в мире в целом", — сказала Браже.

Она считает, что Путин, вмешиваясь в другие страны, хочет контролировать как территорию, так и политический выбор их правительств. В частности, как это было в Сирии, где он поддержал авторитарный режим Башара Асада. Но Путин не получил того, что хотел во время трехлетней войны в Украине, и он будет пытаться получить это из-за мирных переговоров, считает Браже.

