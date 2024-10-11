В Кремле боятся масштабных протестов: что может заставить россиян выйти на улицы

Россия начала использовать финансовое давление, чтобы заместить потери личного состава в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО Украины.



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По данным ГУР, в Москве опасаются обострения социальной напряженности и организации протестов в крупных городах из-за решения о мобилизации.

"В частности, в этом году в России кремлевские технологи распускали слухи о том, что якобы после выборов, которые состоялись 8 сентября, там сразу объявят общую мобилизацию. Таким образом, приспешники российского диктатора Владимира Путина проверяли настроения российского населения и, очевидно, их динамика не слишком удовлетворяет вождей государства-агрессора”, — сообщили в ГУР.

Основным фактором, который позволяет России не объявлять общую мобилизацию, остаются деньги.

В разведке считают, что желающих идти насмерть в рядах оккупационной армии все меньше. На такую тенденцию указывает постоянное повышение стартовых выплат за подписание контракта, которое в некоторых регионах РФ уже достигает нескольких миллионов рублей.

Также россияне столкнулись с еще одной проблемой – отсутствие так называемых "идейных" солдат среди массы. Поэтому на пунктах комплектования новобранцам армии РФ выдают специальные пропагандистские методики.

В методиках приведены традиционные штампы о "подлом Западе и блоке НАТО", "денацификации", "один народ" и другой пропагандистский бред о "защите России" во время войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские бойцы устроили оккупантам настоящий ад.



