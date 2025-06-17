В Кремле боятся Паутины-2: какое решение принял Путин по самолетам

На авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области РФ – одном из главных центров стратегической авиации России – впервые за продолжительное время не осталось ни одного самолета. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Sentinel-2 от 15 июня.

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

Авиабаза Энгельс-2 считалась надежным и проверенным местом для российского командования по запуску стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС во время массированных ракетных атак на Украину, а также в операциях в Сирии. Однако сейчас база полностью опустела. Минобороны РФ больше не уверено, что на этой базе российская авиация может быть в безопасности.

"На снимках видно только возможные фальш-цели, а не настоящие самолеты", — отметил военный корреспондент Сергей Окунев.

Отмечается, что россияне еще в 2023 году начали маскировать отсутствие самолетов, рисуя их контуры краской на бетоне, но спустя какое-то время такая хитрость перестала работать.

После украинской операции "Паутина", которая 1 июня ударила по четырем российским авиабазам, Москва экстренно перебросила основные силы стратегической авиации на Дальний Восток. Как сообщают OSINT-аналитики AviVector, не менее 7 бомбардировщиков Ту-160 были перемещены в Анадырь, Елизово и Казань, 11 Ту-22М3 — на Украинку в Амурской области, а часть Ту-95МС — из Энгельса.

Читайте также на портале "Комментарии" — после атаки дронов РФ перебазировала Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 на Дальний Восток. Потеряны десятки самолетов, восстановить их трудно. Где россияне пытаются прятать свои самолеты? Действительно ли после “Паутины” Россия не сможет восполнить потери стратегической авиации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



