logo

BTC/USD

94422.65

ETH/USD

3083.41

LTC/USD

84.46

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле четко сказали, согласится ли РФ на заморозку войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле четко сказали, согласится ли РФ на заморозку войны в Украине

В РФ заявили, что не согласятся на заморозку войны в Украине

20 ноября 2024, 11:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков в очередной раз заявил о том, что Россия готова к переговорам с Украиной. При этом он подчеркнул, что такие заявления неоднократно делал и президент России Владимир Путин.

В Кремле четко сказали, согласится ли РФ на заморозку войны в Украине

Дмитрий Песков

Впрочем, как заявил Песков, РФ не согласится на то, чтобы заморозить конфликт в Украине.

"Какой-то вариант заморозки конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь целей, которые всем хорошо известны", — отметил Песков.

При этом известно, что в РФ неоднократно озвучивали цели так называемой "специальной военной операции". В частности, в России хотят, чтобы Украина "приняла реалии на земле" и отдала Москве полностью Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, которые уже внесены в Конституцию РФ. При этом оккупанты не контролируют целиком территорию ни одной из указанных областей. Помимо этого, в РФ хотят, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО и радикально сократила численность своих Вооруженных сил. Также Кремль хочет, чтобы российскому языку был присвоен статус второго государственного в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы заявил о готовности обсуждать соглашение о прекращении огня в Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Однако Кремль четко обозначил красные линии, предусматривающие отказ Киева от вступления в НАТО и исключающие значительные территориальные уступки. По данным пяти нынешних и бывших российских чиновников, Россия может согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. Трое из них уточнили, что возможен диалог по территориальному разделению части оккупированных областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/11/20/24428533.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости