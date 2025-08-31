Рубрики
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может закончить войну против Украины из-за помощи европейских партнеров, поддерживающих Киев. По его словам, "это большая ошибка", и дальше будет хуже.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину попытался перевести вину за продолжение войны в Украине в европейские страны. По его словам, якобы европейские политики мешают в окончании войны.
Представитель Путина продолжил свои заявления в стиле российской пропаганды, что Россия якобы готова к окончанию войны через дипломатию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали о планах окончить войну в Украине. По словам Пескова, такой вариант возможен, если Украина полностью согласится с условиями Москвы.
Также "Комментарии" писали, что Путин придумал хитрый план устрашения и победы над Украиной. Российский диктатор хочет создать ощущение, что отказ от его условий приведет к еще худшим последствиям.