logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле цинически назвали "причину", почему не могут закончить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле цинически назвали "причину", почему не могут закончить войну в Украине

Песков обвинил европейцев в продолжении войны России против Украины.

31 августа 2025, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может закончить войну против Украины из-за помощи европейских партнеров, поддерживающих Киев. По его словам, "это большая ошибка", и дальше будет хуже.

В Кремле цинически назвали "причину", почему не могут закончить войну в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину попытался перевести вину за продолжение войны в Украине в европейские страны. По его словам, якобы европейские политики мешают в окончании войны.

"Европейская партия войны не унимается, что контрастирует с подходом, которого придерживается наш президент Путин, а также президент Трамп. Европейцы мешают усилиям по выводу ситуации в мирное русло, вставляют палки в колеса и поощряют киевский режим на абсолютно абсурдной линии несговорчивости. Это великая ошибка. Будет еще хуже", – сказал Песков.

Представитель Путина продолжил свои заявления в стиле российской пропаганды, что Россия якобы готова к окончанию войны через дипломатию.

"Мы сохраняем свое настроение, мы готовы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта, но пока мы в этом не видим взаимности Киева, продолжаем специальную военную операцию", — добавил представитель Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали о планах окончить войну в Украине. По словам Пескова, такой вариант возможен, если Украина полностью согласится с условиями Москвы.

Также "Комментарии" писали, что Путин придумал хитрый план устрашения и победы над Украиной. Российский диктатор хочет создать ощущение, что отказ от его условий приведет к еще худшим последствиям.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости