Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может закончить войну против Украины из-за помощи европейских партнеров, поддерживающих Киев. По его словам, "это большая ошибка", и дальше будет хуже.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину попытался перевести вину за продолжение войны в Украине в европейские страны. По его словам, якобы европейские политики мешают в окончании войны.

"Европейская партия войны не унимается, что контрастирует с подходом, которого придерживается наш президент Путин, а также президент Трамп. Европейцы мешают усилиям по выводу ситуации в мирное русло, вставляют палки в колеса и поощряют киевский режим на абсолютно абсурдной линии несговорчивости. Это великая ошибка. Будет еще хуже", – сказал Песков.

Представитель Путина продолжил свои заявления в стиле российской пропаганды, что Россия якобы готова к окончанию войны через дипломатию.

"Мы сохраняем свое настроение, мы готовы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта, но пока мы в этом не видим взаимности Киева, продолжаем специальную военную операцию", — добавил представитель Кремля.

