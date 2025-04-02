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В Кремле цинично оболгали Украину и побежали жаловаться в Вашингтон

В Кремле утверждают, что РФ в отличие от Украины якобы придерживается перемирия

сегодня, 13:45
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину в том, что она якобы каждый день "продолжает обстреливать" российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на такие удары.

В Кремле цинично оболгали Украину и побежали жаловаться в Вашингтон

Дмитрий Песков

"Киевский режим не соблюдает временный мораторий, продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", — сказал Песков.

Более того, он утверждает, что мораторий на удары по украинским энергообъектам продолжает действовать. Песков даже цинично солгал о том, что Москва его продолжает придерживаться.

Кроме того, спикер кремлевского диктатора даже посетовал на то, что Вашингтон еще никак не отреагировал на действия Украины, которая якобы нарушает все договоренности.

"Пока какой-то реакции на такое поведение киевского режима не было", — сказал Песков, комментируя информацию о том, что Москва передала Соединенным Штатам некий список нарушений со стороны Украины.

При этом известно, что накануне глава министерства иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров рассказал, что министр обороны РФ предоставил список так называемых нарушений со стороны Украины энергетического перемирия. Как сказал глава МИД России, этот список был передан в Вашингтон, а именно его получил помощник президента США по национальной безопасности Майк Волтц.

Помимо этого, как заявил Лавров, документ также направили государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио и представителям РФ в ООН и в ОБСЕ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно Россия не придерживается перемирия с Украиной. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина тщательно собирает все доказательства этого и передает в Вашингтон.




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Источник: https://tass.ru
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