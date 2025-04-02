Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину в том, что она якобы каждый день "продолжает обстреливать" российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на такие удары.

Дмитрий Песков

"Киевский режим не соблюдает временный мораторий, продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", — сказал Песков.

Более того, он утверждает, что мораторий на удары по украинским энергообъектам продолжает действовать. Песков даже цинично солгал о том, что Москва его продолжает придерживаться.

Кроме того, спикер кремлевского диктатора даже посетовал на то, что Вашингтон еще никак не отреагировал на действия Украины, которая якобы нарушает все договоренности.

"Пока какой-то реакции на такое поведение киевского режима не было", — сказал Песков, комментируя информацию о том, что Москва передала Соединенным Штатам некий список нарушений со стороны Украины.

При этом известно, что накануне глава министерства иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров рассказал, что министр обороны РФ предоставил список так называемых нарушений со стороны Украины энергетического перемирия. Как сказал глава МИД России, этот список был передан в Вашингтон, а именно его получил помощник президента США по национальной безопасности Майк Волтц.

Помимо этого, как заявил Лавров, документ также направили государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио и представителям РФ в ООН и в ОБСЕ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно Россия не придерживается перемирия с Украиной. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина тщательно собирает все доказательства этого и передает в Вашингтон.



