В Кремле цинично объяснили решение Путина прекратить огонь на 9 мая

После неожиданного еще одного жеста доброй воли Путина. Песков объяснил, чем руководствовался Путин, объявляя якобы "перемирие в честь Дня победы с учетом нарушений Украиной пасхального перемирия". Его слова цитируют русские паблики.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы российских пропагандистов Песков, цинично заявил, что Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера.

Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли. И подчеркивает нашу готовность к выходу на мирное урегулирование",- заявил цинично Песков.

Напомним, что Путин объявил о новом "перемирии" на 9 мая. Российский диктатор Владимир Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-й годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период остановятся.

Таким образом, заявленное Путиным перемирие должно действовать с начала дня 8 мая и до конца дня 10 мая. Также в заявлении говорится, что Россия ожидает, что украинская сторона присоединится к "перемирию" ко Дню победы. Путин также объявлял 30-часовое "пасхальное перемирие". Однако, несмотря на обещания остановить все боевые действия на этот период, Украина зафиксировала почти три тысячи нарушений режима тишины со стороны армии РФ.





