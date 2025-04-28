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В Кремле цинично объяснили решение Путина прекратить огонь на 9 мая

По словам Пескова, Путин якобы руководствуется гуманитарными соображениями.

сегодня, 19:07
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Лиля Воробьева

После неожиданного еще одного жеста доброй воли Путина. Песков объяснил, чем руководствовался Путин, объявляя якобы "перемирие в честь Дня победы с учетом нарушений Украиной пасхального перемирия". Его слова цитируют русские паблики.

В Кремле цинично объяснили решение Путина прекратить огонь на 9 мая

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы российских пропагандистов Песков, цинично заявил, что Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера.

Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли. И подчеркивает нашу готовность к выходу на мирное урегулирование",- заявил цинично Песков.

Напомним, что Путин объявил о новом "перемирии" на 9 мая. Российский диктатор Владимир Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-й годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период остановятся.

Таким образом, заявленное Путиным перемирие должно действовать с начала дня 8 мая и до конца дня 10 мая. Также в заявлении говорится, что Россия ожидает, что украинская сторона присоединится к "перемирию" ко Дню победы. Путин также объявлял 30-часовое "пасхальное перемирие". Однако, несмотря на обещания остановить все боевые действия на этот период, Украина зафиксировала почти три тысячи нарушений режима тишины со стороны армии РФ.




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