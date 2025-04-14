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В Кремле цинично отреагировали на ракетный удар по Сумам

Песков заявил, что Россия атаковала "исключительно по военным" целям, когда нанесла удар по Сумам, где погибли десятки гражданских.

сегодня, 14:43
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал российский ракетный удар по Сумам, где были убиты 34 человека, в том числе двое детей. По его словам, Россия якобы нанесла удар по "скоплению военнослужащих". Кроме того, Песков заявил, что Россия якобы наносит удары "исключительно по военным и околовоенным целям".

В Кремле цинично отреагировали на ракетный удар по Сумам

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле отреагировал на российский удар баллистическими ракетами по Сумам, который произошел 13 марта. Представитель Путина в типичной для Кремля манере заявил, что Россия атаковала здание конгресс-центра Сумского государственного университета, где якобы было скопление украинских военнослужащих для награждения.

Несмотря на то, что после удара РФ по Сумам погибли двое детей, а также десятки гражданских, Песков заявил, что Россия якобы атакует "исключительно по военным" целям.

"Я только могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление нашего президента и представителей наших военных о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям", — сказал Песков, однако не объяснил, что означает "околовоенные" цели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно о пострадавших после ракетных ударов российской армии по Сумам и Одессе.

Также "Комментарии" писали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян поблагодарила украинскую народную депутатку Марьяну Безуглую за помощь по удару по Сумам. Безуглая заявила о якобы утечке информации, которой воспользовалась Россия для удара по скоплению военных, однако пока не предоставила доказательств подобной информации.



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Источник: https://tass.ru/politika/23678279
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