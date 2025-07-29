В Кремле цинично отреагировали на удар по колонии в Запорожье

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит удары исключительно по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Таким образом, представитель Путина отреагировал на российские удары по исправительному учреждению в Запорожской области, где погибли 17 человек.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос об информации из Украины об ударе российских военных по исправительной колонии в Запорожской области. В ответ кремлевский спикер озвучил стандартную фразу, которую Россия использует после ударов по гражданским объектам в Украине.
По его словам, заявления Киева об ударах по гражданской инфраструктуре якобы не соответствуют действительности.
Напомним, что в ночь на 29 июля Россия нанесла серию ударов по Запорожской области. По данным военной администрации, российские войска нанесли 672 удара по 14 населенным пунктам региона. В частности, один из ударов пришелся на колонию, где были убиты 17 человек, а еще 80 получили ранения. Инцидент произошел в годовщину убийства азовцев в Оленовке.
Кроме того, Россия также нанесла удар по территории больницы в Каменском, где были убиты три человека, в том числе 23-летняя беременная женщина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях, как Россия ударила по исправительной колонии в Запорожской области.
Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на новый дедлайн Трампа о прекращении войны в Украине. Что заявил представитель Путина.