В Кремле цинично отреагировали на удар по колонии в Запорожье

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит удары исключительно по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Таким образом, представитель Путина отреагировал на российские удары по исправительному учреждению в Запорожской области, где погибли 17 человек.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос об информации из Украины об ударе российских военных по исправительной колонии в Запорожской области. В ответ кремлевский спикер озвучил стандартную фразу, которую Россия использует после ударов по гражданским объектам в Украине.

"Российская армия не наносит ударов по гражданским целям, удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре", — сказал Песков.

По его словам, заявления Киева об ударах по гражданской инфраструктуре якобы не соответствуют действительности.

Напомним, что в ночь на 29 июля Россия нанесла серию ударов по Запорожской области. По данным военной администрации, российские войска нанесли 672 удара по 14 населенным пунктам региона. В частности, один из ударов пришелся на колонию, где были убиты 17 человек, а еще 80 получили ранения. Инцидент произошел в годовщину убийства азовцев в Оленовке.

Кроме того, Россия также нанесла удар по территории больницы в Каменском, где были убиты три человека, в том числе 23-летняя беременная женщина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях, как Россия ударила по исправительной колонии в Запорожской области.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на новый дедлайн Трампа о прекращении войны в Украине. Что заявил представитель Путина.