В Кремле цинично отреагировали на удары по Украине: что предлагают

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на удары по Украине, Россия и дальше готова продолжать вести переговоры относительно возможного урегулирования войны. Таким образом, представитель Путина ответил на атаку РФ в ночь на 28 августа, когда Россия убила по меньшей мере 15 человек, в том числе троих детей в Киеве.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал очередную массированную атаку по Украине.
Спикер Кремля назвал украинские жилые дома по которым нанесли удар российские ракеты "военной инфраструктурой". По словам Пескова, армия РФ нанесла "успешные" удары по Украине, а также предлагает окончание войны дипломатическим путем, но исключительно на условиях Москвы.
Напомним, что в ночь на 28 августа Россия атаковала Украину почти 600 дронами и более 30 ракетами. Один из российских ударов попал в пятиэтажку в Дарницком районе. По меньшей мере 15 человек погибли, более четырех десятков получили ранения, в том числе и дети.
