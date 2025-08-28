В Кремле цинично отреагировали на удары по Украине: что предлагают

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на удары по Украине, Россия и дальше готова продолжать вести переговоры относительно возможного урегулирования войны. Таким образом, представитель Путина ответил на атаку РФ в ночь на 28 августа, когда Россия убила по меньшей мере 15 человек, в том числе троих детей в Киеве.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал очередную массированную атаку по Украине.

"Никаких договоренностей о возможном воздушном перемирии между Россией и Украиной не достигалось", — цитируют слова Пескова российские СМИ.

Спикер Кремля назвал украинские жилые дома по которым нанесли удар российские ракеты "военной инфраструктурой". По словам Пескова, армия РФ нанесла "успешные" удары по Украине, а также предлагает окончание войны дипломатическим путем, но исключительно на условиях Москвы.

"ВС РФ успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины. Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров для политико-дипломатического достижения своих целей в Украине", — сказал Песков и добавил, что "цели в Украине уничтожаются, специальная военная операция продолжается".

Напомним, что в ночь на 28 августа Россия атаковала Украину почти 600 дронами и более 30 ракетами. Один из российских ударов попал в пятиэтажку в Дарницком районе. По меньшей мере 15 человек погибли, более четырех десятков получили ранения, в том числе и дети.

