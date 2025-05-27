В Кремле цинично ответили на атаки Украины по России

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал увеличение количества дронов, атакующих территорию РФ. По словам представителя Путина, подобные действия Украины не приближают окончание войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос, могут ли более частые атаки по территории России быть попыткой Украины повлиять на попытку начать мирный процесс. В ответ спикер Кремля обвинил Украину в действиях, конфликтующих с попытками закончить войну.

"Эти действия Киева, конечно, диссонируют со стремлением, пожалуй, к мирному процессу. Конечно, мы эти действия осуждаем, они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса", — сказал Песков.

Кроме Украины, пресс-секретарь Путина также раскритиковал СМИ, которые, по его мнению, принимают участие в кампании по срыву мирного процесса, а также пытаются убедить США ввести новые санкции против России. Однако, по мнению Пескова, администрация Трампа имеет "сбалансированный" подход к войне в Украине.

"Американцы и президент Трамп очень сбалансированы в своем подходе к урегулированию в Украине. РФ и США не могут соглашаться во всем, определенные разногласия будут всегда, но есть политическая воля продолжать совместную работу", — добавил Песков.

Заявления Пескова прозвучали после того, как Россия несколько дней совершала массированные атаки дронами и ракетами по Украине.

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