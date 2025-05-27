В Кремле цинично ответили на атаки Украины по России

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал увеличение количества дронов, атакующих территорию РФ. По словам представителя Путина, подобные действия Украины не приближают окончание войны.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос, могут ли более частые атаки по территории России быть попыткой Украины повлиять на попытку начать мирный процесс. В ответ спикер Кремля обвинил Украину в действиях, конфликтующих с попытками закончить войну.
Кроме Украины, пресс-секретарь Путина также раскритиковал СМИ, которые, по его мнению, принимают участие в кампании по срыву мирного процесса, а также пытаются убедить США ввести новые санкции против России. Однако, по мнению Пескова, администрация Трампа имеет "сбалансированный" подход к войне в Украине.
Заявления Пескова прозвучали после того, как Россия несколько дней совершала массированные атаки дронами и ракетами по Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия назвала неожиданную угрозу миру в Украине и созывает заседание Совбеза ООН
Также "Комментарии" писали о пресс-секретарке МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Россия озвучит сроки окончания войны в Украине.
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