В Кремле дали прогноз - как долго затянется война в Украине

Многие эксперты аналитики, основываясь на тех заявлениях, которые были сделаны спикерами Кремля полагали, что так называемую "военную спецоперацию" Путин намеревался закончить в Украине за несколько недель или месяцев. Теперь же, судя по тем заявлениям, которые озвучивают первые лица России, в Кремле уже рассчитывают на затяжной изнуряющий конфликт. Как передает портал "Комментарии", вот и в интервью "MSNBC" пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что кризис в Украине может быть затяжным.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Причем в Москве уже даже не предполагают, а твердо заявляют, что кризис в Украине будет затяжным.

"Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", — заявил спикер Путина.

Говоря об отношениях России и Запада Дмитрий Песков заявил, что отношения сейчас находятся на "низкой точке".

Также Дмитрий Песков отметил, что Кремль не может выступить гарантом того, что те граждане США, которые были взяты в плен в боях в Харьковской области останутся живы и им не грозит смертная казнь в "ДНР". Москва снова попыталась сделать вид, что не имеет отношение к квазиообразованиям "ДНР" и "ЛНР".

Полное интервью СМИ еще не опубликовано.

Отметим, многие военные исследователи сходятся во мнении, что война в Украине не может ближайшим временем прийти к какому-то логическому своему завершению, увенчавшись победой какой-то из сторон. Поэтому самым вероятным ожидается сценарий замороженного конфликта.

О том, что война в Украине будет длительной также заявляли генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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