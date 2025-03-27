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В Кремле готовят значительные ограничения: россияне "заплатят" здоровьем и жизнью

Какие новые ограничения готовят для россиян в Кремле

27 марта 2025, 19:56 comments1146
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Кречмаровская Наталия

В России усиливают тотальный контроль за гражданами и внедряют новые решения, которые значительно ограничат права и свободы россиян.

В Кремле готовят значительные ограничения: россияне "заплатят" здоровьем и жизнью

Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали о готовящихся в Кремле новых решениях. Отмечается, что Минздрав РФ планирует ограничить право граждан получать лечение не по месту жительства. Это свидетельствует о том, что Кремль продолжает политику "закручивания гаек". А таким решением, прежде всего, планируют ограничить возможность россиян свободно передвигаться внутри страны.

В Центре противодействия дезинформации объяснили предложенные изменения. Россиянам, чтобы лечь на лечение или операцию в другом регионе, придется получать разрешение врачебной комиссии, без возможности самому выбирать больницу и врача.

"Эти нововведения власти РФ объясняют "увеличением эффективности маршрутизации". Но их настоящая цель – увеличение контроля государства над перемещением людей", — пояснили в ЦПД.

В Центре напомнили, что ранее писали о намерениях Кремля ограничить доступ жителей регионов к образованию в столице и крупных городах. Также специалисты рассказали, зачем это нужно Путину. Отмечается, что маломобильное и жестко привязанное к местам прописки население легче поддается контролю и влиянию пропаганды.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", предположительно усиливает диктатуру. В Центре противодействия дезинформации рассказали о новых решениях Путина и что это изменит в России.

Отмечается, что российская пропаганда активно тиражирует заявления российского диктатора Владимира Путина с помпезного съезда прокремлевской детской организации "Движение первых".




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13706
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