В Кремле хотят "наказать" приближенного к Путину: он призвал закончить войну в Украине

Один из приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину чиновников попал в немилость после выступления за прекращение войны в Украине. Речь идет о Дмитрии Козаке, заместителе главы Администрации президента РФ. Когда-то он считался одним из самых влиятельных советников Путина, ответственным за стратегию Кремля в Украине и Молдове.

Соратник Путина Дмитрий Козак попал в немилость. Фото из открытых источников

Последние события в России свидетельствуют о резком падении карьерных позиций Дмитрия Козака. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что 29 августа Путин подписал указ о ликвидации двух департаментов, которыми руководил Козак: Департамента межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами и Департамента трансграничного сотрудничества. Вместо них создан Департамент стратегического сотрудничества, которым руководит другой человек.

По данным издания "Ведомости", в Кремле обсуждают его отставку и назначение на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, что значительно снизит влияние Козака в Москве. Это фактически лишает российского политика предыдущих рычагов влияния и близости к Путину. По информации New York Times и других источников, ключевая причина падения Козака заключается в том, что он неоднократно призвал Путина прекратить боевые действия в Украине и начать мирные переговоры. Также Козак призвал снизить роль российских спецслужб в политике.

"Сообщение о том, что Кремль готовится сместить с должности известного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине, является еще одним свидетельством того, что Кремль не планирует прекращать войну, о чем министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил после саммита на Аляске 15 августа", — анализирует ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупредили Украину о масштабной атаке РФ.

"Комментарии" также писали, что Кремль запускает информационную кампанию, чтобы создать иллюзию быстрого продвижения и сломать поддержку Запада для Украины.