logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле хотят "наказать" приближенного к Путину: он призвал закончить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле хотят "наказать" приближенного к Путину: он призвал закончить войну в Украине

Кремль готовится устранить Дмитрия Козака, призвавшего Путина завершить войну в Украине.

31 августа 2025, 19:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Один из приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину чиновников попал в немилость после выступления за прекращение войны в Украине. Речь идет о Дмитрии Козаке, заместителе главы Администрации президента РФ. Когда-то он считался одним из самых влиятельных советников Путина, ответственным за стратегию Кремля в Украине и Молдове.

В Кремле хотят "наказать" приближенного к Путину: он призвал закончить войну в Украине

Соратник Путина Дмитрий Козак попал в немилость. Фото из открытых источников

Последние события в России свидетельствуют о резком падении карьерных позиций Дмитрия Козака. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что 29 августа Путин подписал указ о ликвидации двух департаментов, которыми руководил Козак: Департамента межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами и Департамента трансграничного сотрудничества. Вместо них создан Департамент стратегического сотрудничества, которым руководит другой человек.

По данным издания "Ведомости", в Кремле обсуждают его отставку и назначение на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, что значительно снизит влияние Козака в Москве. Это фактически лишает российского политика предыдущих рычагов влияния и близости к Путину. По информации New York Times и других источников, ключевая причина падения Козака заключается в том, что он неоднократно призвал Путина прекратить боевые действия в Украине и начать мирные переговоры. Также Козак призвал снизить роль российских спецслужб в политике.

"Сообщение о том, что Кремль готовится сместить с должности известного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине, является еще одним свидетельством того, что Кремль не планирует прекращать войну, о чем министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил после саммита на Аляске 15 августа", — анализирует ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США предупредили Украину о масштабной атаке РФ.

"Комментарии" также писали, что Кремль запускает информационную кампанию, чтобы создать иллюзию быстрого продвижения и сломать поддержку Запада для Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-30-2025
Теги:

Новости

Все новости