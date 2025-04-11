В Кремле испугались миротворцев: как решили противодействовать планам Британии

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Кречмаровская Наталия
Пропагандисты РФ взялись за британцев – предупреждают о якобы большой угрозе. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали об очередном фейке россиян.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре отметили, что россияне тиражируют следующую информацию: "жители Великобритании получают письма с напоминанием об опасности российских танков, ожидающих команды форсировать Ла-Манш". По данным Центра, это российский фейк. Такую информацию распространяют российские пропагандисты Telegram со ссылкой на фото письма премьера страны Кира Стармера.
Отмечается, что стиль растиражированного россиянами "документа" не соответствует официальному оформлению писем правительством Великобритании. В документе нет “шапки” с гербом страны, даты составления документа. Также в документе был использован другой шрифт.
К тому же, россияне добавили к подделке фейковую подпись Кира Стармера, существенно отличающуюся от оригинала.
Напомним, российскую пропаганду поймали на распространении дежурного фейка. Россияне, как писал портал "Комментарии", пытаются посеять панику среди жителей приграничных населенных пунктов. Россияне распространяли ложную информацию о том, что "в Сумах ввели карантинные меры из-за неизвестной эпидемии среди солдат ВСУ, которые возвращаются с линии боевого столкновения".
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