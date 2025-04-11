В Кремле испугались миротворцев: как решили противодействовать планам Британии

Пропагандисты РФ взялись за британцев – предупреждают о якобы большой угрозе. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали об очередном фейке россиян.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре отметили, что россияне тиражируют следующую информацию: "жители Великобритании получают письма с напоминанием об опасности российских танков, ожидающих команды форсировать Ла-Манш". По данным Центра, это российский фейк. Такую информацию распространяют российские пропагандисты Telegram со ссылкой на фото письма премьера страны Кира Стармера.

"На самом деле: это фейк, который распространяют исключительно российские ресурсы. Такого письма нет ни на официальном сайте правительства Великобритании, ни в соцсетях самого премьера Стармера", — пояснили в Центре.

Отмечается, что стиль растиражированного россиянами "документа" не соответствует официальному оформлению писем правительством Великобритании. В документе нет “шапки” с гербом страны, даты составления документа. Также в документе был использован другой шрифт.

К тому же, россияне добавили к подделке фейковую подпись Кира Стармера, существенно отличающуюся от оригинала.

"Цель фейка — запугать жителей Великобритании "неизбежной войной", остановить дальнейшую поддержку Украины и сорвать планы британского правительства по вероятному развертыванию миротворцев на территории Украины", — пояснили в Центре.

Напомним, российскую пропаганду поймали на распространении дежурного фейка. Россияне, как писал портал "Комментарии", пытаются посеять панику среди жителей приграничных населенных пунктов. Россияне распространяли ложную информацию о том, что "в Сумах ввели карантинные меры из-за неизвестной эпидемии среди солдат ВСУ, которые возвращаются с линии боевого столкновения".



