В Кремле испугались отвечать на ультиматум Трампа: что заявил Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков решил избегать ответа на объявленный президентом США Дональдом Трампом ультиматум к российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Пескова, Путин сам ответит на угрозы Трампа, если сочтет это нужным.

Песков заявил, что Путин сам ответит на угрозы Трампа. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос по ультиматуму Трампа к РФ и переадресовал его Путину.

"Кремль считает заявление Трампа очень серьезным, его анализ потребует времени. Путин сам прокомментирует слова Трампа о России и себе, если сочтет необходимым", — передают российские СМИ слова Пескова.

Пескова считает, что решение украинских партнеров продолжить поставки оружия, в Москве оценивают как продолжение эскалации. По его словам, таким образом Европа хочет обострения военных действий, а не переход в мирный режим.

"Принятое США, НАТО и ЕС решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению войны, а не к миру. Европа, судя по ее заявлениям, хочет видеть продолжение боевых действий в Украине", — добавил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США. По его словам, России было безразлично слышать ультиматум Трампа к Путину. Медведев считает угрозы американского лидера "декоративными".

Также "Комментарии" писали о реакции Китая, который решительно отвергает ультиматум Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. В МИД КНР считают, что вторичные санкции против РФ, относящиеся к Китаю, не решат проблем, ведь будут применены из-за давления и угроз.