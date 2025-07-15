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В Кремле испугались отвечать на ультиматум Трампа: что заявил Песков

Дмитрий Песков переадресовал угрозы Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину.

15 июля 2025, 13:20
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков решил избегать ответа на объявленный президентом США Дональдом Трампом ультиматум к российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Пескова, Путин сам ответит на угрозы Трампа, если сочтет это нужным.

В Кремле испугались отвечать на ультиматум Трампа: что заявил Песков

Песков заявил, что Путин сам ответит на угрозы Трампа. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос по ультиматуму Трампа к РФ и переадресовал его Путину.

"Кремль считает заявление Трампа очень серьезным, его анализ потребует времени. Путин сам прокомментирует слова Трампа о России и себе, если сочтет необходимым", — передают российские СМИ слова Пескова.

Пескова считает, что решение украинских партнеров продолжить поставки оружия, в Москве оценивают как продолжение эскалации. По его словам, таким образом Европа хочет обострения военных действий, а не переход в мирный режим.

"Принятое США, НАТО и ЕС решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению войны, а не к миру. Европа, судя по ее заявлениям, хочет видеть продолжение боевых действий в Украине", — добавил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США. По его словам, России было безразлично слышать ультиматум Трампа к Путину. Медведев считает угрозы американского лидера "декоративными".

Также "Комментарии" писали о реакции Китая, который решительно отвергает ультиматум Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину. В МИД КНР считают, что вторичные санкции против РФ, относящиеся к Китаю, не решат проблем, ведь будут применены из-за давления и угроз.



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