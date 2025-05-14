В Кремле истерика из-за ядерного оружия: Европа получила порцию угроз

В России обеспокоенно отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил приступить к обсуждению европейского ядерного сдерживания с участием Франции. В частности, речь идет о возможном размещении французских самолетов, оснащенных ядерными боеголовками, в союзнических государствах Европы.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что такой шаг якобы "не будет способствовать ни стабильности, ни безопасности на Европейском континенте". Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"Распространение ядерного оружия в рамках ЕС не усилит безопасность, а, наоборот, создаст дополнительное напряжение", — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что страны, обладающие ядерным оружием — Россия, США и государства Европы — должны совместно прилагать усилия для сохранения стратегического баланса и избегания новой гонки вооружений.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции инициировать диалог по укреплению европейской ядерной защиты. Он подчеркнул, что речь идет не о "донатах безопасности", а о серьезной геополитической дискуссии, в которой Франция оставит за собой окончательное право принимать решения.

"Мы открыты для размещения ядерных самолетов на территории союзников, но Франция не будет делиться своим арсеналом автоматически. Это не будет пожертвованием", — подчеркнул Макрон.

Инициатива Парижа вызвала тревогу в Кремле, поскольку создает прецедент укрепления ядерного потенциала НАТО, особенно на фоне войны в Украине и роста угроз со стороны Москвы. Россия, вероятно, воспринимает это как подрыв собственного военного превосходства в Европе.

Портал "Комментарии" писал, что представители стран Европейского Союза согласовали 17-й пакет экономических санкций против Российской Федерации. Неожиданно к принятию ограничений присоединились Венгрия и Словакия, ранее неоднократно блокировавшие санкционные инициативы ЕС.