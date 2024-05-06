В Кремле истерика по поводу «эскалации»: Песков решил напугать союзников Украины

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что было принято решение о проведении учений с применением тактического ядерного оружия после того, как президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность ввести войска своей страны в Украину. Кроме того, по его словам, в РФ сочли "угрожающими" заявления министра иностранных дел Британии Дэвида Кемерона о том, что Лондон разрешил Украине бить британским оружием по территории РФ. Также, по словам Пескова, один из представителей сената Соединенных Штатов Хаким Джеффирс заявил о том, что Америка может отправить свои войска в Украину.

Дмитрий Песков

"Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер", — заявил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Минобороны страны-агрессора сообщили, что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил им провести учения по применению тактического ядерного оружия.

При этом украинские эксперт считают, что на самом деле паниковать не стоит, поскольку если бы Россия, действительно, хотел применить такое оружие, то проводила бы другого вида учения, например, доставки этого оружия, или извлечения его из хранилищ. При этом аналитики добавляют, что такие учения, это, грубо говоря, информационная атака на страны Запада. Они предполагают, что Россия будет требовать, чтобы "снизить градус эскалации", чтобы Украина прекратила наносить удары по ее территории или даже по временно оккупированных территориях. Именно поэтому, считают эксперты, Украине нужно активизироваться с такими ударами.



