Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов с угрозами прокомментировал решение ЕС и США снять ограничения на поставку дальнобойных вооружений для Украины Его новое кровавое заявление тиражируют российские пропагандисты.

Андрей Картаполов (фото из открытых источников)

В своем якобы ответе он начал хвастаться массированными ударами по Украине, где погибли мирные люди и дети.

"Хотя и то, что мы успешно выполняем задачи специальной военной операции и на сегодня Украина реально терпит поражение. Мы хорошо попали в прошедшую ночь по аэродрому Стар-Константинов, перед этим по заводу Антонов, перед этим по пароходу, который привез оружие, боеприпасы и ракеты. Вот они и завыли, заплакали, спасай кто может. Те решили спасать, но для нас ничего нового в этом нет, мы давно вариант этот просчитывали, мы к нему готовы, ну пусть страдают дальше теперь. Их опять просто как лохов провели, сказали, что надо попробовать продолжать воевать с Россией, пусть воюют. И у нас всё есть… Поэтому пусть меняют сами на себя. Сначала Украина, потом все остальные, которые такие решения принимают. Ну это их головная боль не наша", сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц сделал обнадеживающее заявление о решении союзников . Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на ряд военных поставок в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть в Европе (CGTN Europe) в X (Twitter) со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца.

Также информацию подтверждает Clash Report, заявляя, что Берлин больше не ограничивает поставки дальнобойного оружия в Украину. Издание также сообщает, что теперь ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus. Мерц также отметил необходимость поставки Украине оружия дальнего радиуса действия. Ожидается, что Германия может доставить украинским войскам 100-150 этих ракет, которые являются аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.