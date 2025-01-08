В Кремле начали переживать из-за Черного моря: о чем идет речь

В Кремле обратили внимание, что Турция начала строительство сразу трех кораблей — подводной лодки MILDEN, авианосца MUGEM и эсминца TF-2000. Это

Турецкие корабли в Черном море (фото из открытых источников)

"Очевидно, что это вызов не только России, но и странам из НАТО. Таким грандиозным строительством для своих ВМС Эрдоган всем видом показывает свои амбиции и желание бороться за акваторию Черного моря, а может даже и за ее пределы", — отметил автор поста.

Вынуждены согласиться и отметить несколько важных деталей. Черное море, безусловно, находится в интересах многих государств. В частности, из-за удобного географического расположения.

В сообщении говорится, что ситуация в Черном море стала меняться после присоединения Крыма к России. На полуостров было опрокинуто немало оружия, а флот был серьезно усилен. С началом "СВО" все снова изменилось. Изменился сам подход к использованию флота и контролю над морем. Весомую роль начали играть дроны, жалуются россияне.

"В этой связи стоит отметить, что интерес к Черному морю есть не только у Турции и России, но и у Украины. Эрдоган, кстати, строит два корвета типа Ada для ВСУ, о чем не стоит забывать. Члены НАТО Румыния и Болгария также будут весомым фактором. Смотря в будущее, нам нужно просто сейчас сохранить те боевые единицы флота, которые удалось защитить от вражеских атак Новороссийск или даже дальше. Обратить внимание на морские беспилотники и борьбу с ними. И, безусловно, думать о будущем — вкладываться в новые корабли, которые будут защищать интересы России не только в Черном море, но и во всем мире.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что диктатор вынужден сделать выбор между Кадыровым и Эрдоганом . Можно говорить о ситуации клинча между Азербайджаном/Турцией и Россией, считает эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин.

При этом он напомнил, что Турция уже сбивала российский самолет, и тогда никто ни перед кем не извинялся, потому что ущерб был полностью легитимным. То есть, говорит эксперт, российский боевой самолет, вторгшийся на территорию Турции, не отвечал на требования по радио. Как говорю эксперт, президент Азербайджана Ильхам Алиев уже озвучил свои требования к Кремлю. В частности, он хочет, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин признал свою вину и наказал виновных в трагедии.

