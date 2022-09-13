В Кремле намекают, что россиянам нужно быть осторожнее с высказываниями о Путине и войне в Украине

Несмотря на обильную порцию критики со стороны россиян в адрес руководства России из-за войны в Украине Кремль считает, что большинство граждан России полностью поддерживает действия президента России Путина и одобряют его действия в Украине. Как передает издание "Комментарии", такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс".

Дмитрий Песков. Фото GETTY IMAGES

Песков пояснил, что люди довольно эмоционально реагируют на так называемую "спецоперацию" в Украине.

При этом журналисты попросили пресс-секретаря Путина дать свою оценку некоторым критическим постам в телеграмм-каналах в свете последних событий. Песков заявил, что критика вполне допустима, но только, если она не выходит за рамки действующего законодательства. Дмитрий Песков уточнил, что грань в этом вопросе является очень зыбкой, дав понять, что россиянам не стоит давать волю эмоциям и слишком резко высказывается о Путине и о войне в Украине, ведь громкие комментарии можно иметь проблемы с правоохранительными органами.

Вместе с тем рупор Кремля уверен, что большинство россиян полностью поддерживает действия российского президента. Подтверждение чего есть активное участие россиян в выборах, где представители власти снова получили большую поддержку российского народа.

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