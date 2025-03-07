В Кремле намекнули, что ждут от Украины капитуляции: детали

Спикер кремлевского диктора Дмитрий Песков рассказал, на каких условиях Россия готова садиться за стол переговоров с Украиной и какие пункты так называемого мира будет обсуждать с Киевом.

Переговоры Украины и РФ

В частности, как заявил Песков, Россия продолжает настаивать на том, что так называемой отправной точкой для переговоров о прекращении войны в Украине являются так называемые стамбульские договоренности.

Более того, он даже заявил, что такое мнение поддерживают и в Вашингтоне, хотя это не так. В частности, спецпредставители Трампа уже заявляли, что нужно отходить от так называемых стамбульских договоренностей и искать новую рамку для установления мира между Украиной и РФ.

"В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. И, конечно, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности", — сказал Песков.

При этом известно, что подписания стамбульских договоренностей станет фактически капитуляцией для Украины. Ведь РФ помимо территорий хочет получить в частности нейтральный статус Украины, отказ от любых военных союзов и самое главное радикальное сокращение Вооруженных сил и запасов оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Песков заявил, что Россия предпочитает использовать дипломатические методы в решение проблемных вопросов, но не в отношении Украины. По его словам, в сложившихся условиях РФ вынуждена "защищать себя" и именно в этих целях использует "специальную военную операцию". Он также отказался комментировать слова Трампа о том, что Украина и РФ вынуждены сесть за стол переговоров.



