В Кремле нашли неожиданного виновного в затягивании войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты "напряженно работают" над окончанием войны. Однако, по его словам, этому процессу мешают страны Европейского Союза, продолжающие поддерживать Украину в войне против России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где прокомментировал сотрудничество между Россией и США по поводу возможности закончить войну в Украине. Представитель Путина заявил, что пока США и РФ договариваются, ЕС продолжает усиливать помощь Украине.

"Мы с вами должны понимать, что сейчас продолжается напряженная работа между Москвой и Вашингтоном. Она происходит ради мира. На фоне этого европейские страны продолжают работать на войну, и всячески декларируют свои намерения поддерживать Украину и "киевский режим" в его попытке продолжать войну", — сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что, несмотря на переговоры представителей Путина и Трампа, каких-либо договоренностей между обеими странами не было достигнуто.

Несмотря на заявления Пескова о якобы попытках Путина закончить войну, именно Россия не приняла идею временного прекращения огня, предложенную США в начале марта, более месяца назад. Москва выставила ряд условий, а также увеличила количество атак по Украине, в том числе с ударами по гражданским в Кривом Роге и Сумах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после разговора с Путиным спецпредставитель Трампа Виткофф сделал заявление о мирном соглашении, которое касается 5 областей Украины.

Также "Комментарии" писали о том, почему Кремль откладывает переговоры с США по поводу войны в Украине.