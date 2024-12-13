В Кремле нашли общую позицию с Трампом по поводу войны в Украине

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление избранного президента США Дональда Трампа, выступившего против ударов ракетами ATACMS по территории РФ. По его словам, такую же позицию поддерживает и Москва. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал критику Трампа по поводу ударов по РФ американскими ракетами.
Однако представитель Путина добавил, что пока в Кремле не прогнозируют, на какие шаги может пойти Трамп, когда официально вступит в должность президента США.
Трамп раскритиковал решение Джо Байдена разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ. По его словам, это усугубляет ситуацию на войне в Украине.
На дополнительный вопрос, бросит ли он Украину в вопросе оружия, Трамп заявил, что это будет дополнительный фактор в переговорах для окончания войны. По его словам, он планирует "достичь согласия" о конце конфликта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на удары по Таганрогу.
Также "Комментарии" писали, что Трамп пригласил неожиданного гостя на свою инаугурацию.
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