В Кремле нашли общую позицию с Трампом по поводу войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление избранного президента США Дональда Трампа, выступившего против ударов ракетами ATACMS по территории РФ. По его словам, такую же позицию поддерживает и Москва. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал критику Трампа по поводу ударов по РФ американскими ракетами.

"Само собой заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть в нашем случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", — заявил Песков.

Однако представитель Путина добавил, что пока в Кремле не прогнозируют, на какие шаги может пойти Трамп, когда официально вступит в должность президента США.

"Дождемся уже того момента, когда избранный президент займет свое место в Овальном кабинете", — добавил Песков.

Трамп раскритиковал решение Джо Байдена разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов по РФ. По его словам, это усугубляет ситуацию на войне в Украине.

"Я категорически не согласен с применением ракет на сотни миль по территории России. Почему мы это делаем? Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее", — сказал Трамп.

На дополнительный вопрос, бросит ли он Украину в вопросе оружия, Трамп заявил, что это будет дополнительный фактор в переговорах для окончания войны. По его словам, он планирует "достичь согласия" о конце конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на удары по Таганрогу.

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